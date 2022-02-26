اليوم السابع
Ads
السبت، 26 فبراير 2022 03:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عميد آداب القاهرة: استئناف الدراسة حضوريا بالكلية بدءًا من اليوم

السبت، 26 فبراير 2022 02:00 ص
عميد آداب القاهرة: استئناف الدراسة حضوريا بالكلية بدءًا من اليوم جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، استئناف الدراسة بالكلية حضوريا بالكلية بداية من اليوم السبت الأسبوع الثانى من انطلاق  الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 /2022، مشيرا إلى أن الطلاب تابعوا  المحاضرات خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى أونلاين فقط.
 
وكان  الدكتور شريف شاهين أوضح فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن السبب من جعل الدراسة أونلاين  الأسبوع الأول انتشار اعمال الحفر بمحيط الكليات لإدخال المرافق وأعمال تطوير تشهدها الكلية، وبالتالى تم وضع الدراسة أونلاين هذا الأسبوع حرصا على سلامة الطلاب.
 
وأشار عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إلى أنه تم الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية وارتفع نسب النجاح على مستوى كل الاقسام بالكلية .
 
 

التعليم العالى

جامعة القاهرة

اداب القاهرة

اخبار مصر

الفصل الدراسى الثانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة