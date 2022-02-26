عميد آداب القاهرة: استئناف الدراسة حضوريا بالكلية بدءًا من اليوم

كتب ــ محمد صبحى

أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، استئناف الدراسة بالكلية حضوريا بالكلية بداية من اليوم السبت الأسبوع الثانى من انطلاق الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 /2022، مشيرا إلى أن الطلاب تابعوا المحاضرات خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى أونلاين فقط.

وكان الدكتور شريف شاهين أوضح فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن السبب من جعل الدراسة أونلاين الأسبوع الأول انتشار اعمال الحفر بمحيط الكليات لإدخال المرافق وأعمال تطوير تشهدها الكلية، وبالتالى تم وضع الدراسة أونلاين هذا الأسبوع حرصا على سلامة الطلاب.