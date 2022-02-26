شروط منح تراخيص إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية.. تعرف عليها

كتبت ـ رحمة رمضان

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شروط منح تراخيص إنشاء محطات شحن السيارات والمركبات الكهربائية فى إطار القواعد المنظمة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية وهى كالآتي:

1-يمنح الجهاز الترخيص للشركة لمدة 5 سنوات لإنشاء (250) محطة على الأقل طوال مدة الترخيص.



2-يلتزم المرخص له بإنشاء (50 محطة / عام أو 150 نقطة شحن) خلال العام الواحد على أن يكون ضمن نقاط الشحن 10% منها لمحطات / نقاط شحن من المستوى (3) وذلك بحد أدنى ويتم اخطار الجهاز بكافة البيانات المطلوبة لمحطات الشحن لاصدار شهادة سريان الترخيص السنوية .



3- يقوم الجهاز بتجديد الترخيص كل 5 سنوات طبقا للقواعد المقررة بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية صفحة 3 من 9 a يصدر تصريح للشركة للبدء في إنشاء محطات شحن السيارات المركبات الكهربائية ويتم ذلك وفقا لنموذج الطلب المعد من الجهاز ولمدة عام واحد فقط .

