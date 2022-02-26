اليوم السابع
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سفارة القاهرة فى كييف تطالب المصريين بأوكرانيا الالتزام بتعليمات السفر

السبت، 26 فبراير 2022 10:21 ص
سفارة القاهرة فى كييف تطالب المصريين بأوكرانيا الالتزام بتعليمات السفر مبنى وزارة الخارجية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعادة السفارة المصرية في العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم السبت، على أن الاشتباكات العسكرية لا تسمح بالتحرك من المدن لان الطرق غير أمنة وتناشد الجميع الالتزام بتعليمات السفارة وخاصة المقيمين فى المناطق الشرقية فى مدن خاركيف وخارسون ودنيبرو.

وعقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بممثلين عن الجالية المصرية بأوكرانيا ضمت عددا من الطلبة المصريين المتواجدين في مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة كافة المستجدات والاطمئنان على أوضاعهم، في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية - الأوكرانية.

 وشددت السفيرة نبيلة مكرم - بحسب بيان اليوم السبت، لوزارة الهجرة - على عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة التي تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفي مقدمتها السفارة المصرية في كييف، حرصا على سلامة كافة المصريين في أوكرانيا.

 كما وجهت وزيرة الهجرة المصريين بأوكرانيا الالتزام بأماكنهم المتواجدين بها وعدم المغادرة خاصة في المناطق الواقعة في الشرق والجنوب والتي تشهد اشتباكات، وتابعت أنه على المصريين القادرين على المغادرة في اتجاه دول رومانيا وبولندا، ضرورة إبلاغ السفارة المصرية في كييف أولا، وكذلك التواصل بشكل فوري مع سفارة مصر في الدولتين، حتى يتم مخاطبة السلطات المعنية هناك.

 


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