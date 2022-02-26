اليوم السابع
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سعر الدواجن فى السوق اليوم يسجل 33 جنيها من المزرعة

السبت، 26 فبراير 2022 09:43 ص
سعر الدواجن فى السوق اليوم يسجل 33 جنيها من المزرعة صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تحركت أسعار الدواجن في السوق المصري اليوم السبت، لتسجل 33 جنيها في أرض المزرعة بالنسبة للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل المستهلك بسعر 37 جنيها وما فوق، ويختلف هذا السعر من مكان إلى آخر حيث يختلف بحسب المنطقة والمحافظة.

 

أسعار الدواجن اليوم:
 

سعر الأبيض 32 جنيها

سعر الساسو 36 جنيها

كتكوت أبيض 11.75_12 جنيه

كتكوت ساسو  6_6.25 جنيه

امهات بيضاء 24 جنيها

 

في ذات السياق، تحرك سعر البيض في الأسواق لمستويات 51.5 جنيه للبيض الأبيض، و53.5 جنيها للبيض الأحمر، و 55 جنيها كرتونة البيض البلدي ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.

 

 


سعر البيض

الدواجن

أسعار الدواجن

أسعار البيض

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