دهان واجهات العقارات بمدينة الأمل شرق القاهرة

كتب ـ سيد الخلفاوى

نفذت محافظة القاهرة أعمال دهانات واجهات العقارات ب مدينة الأمل عزبة الهجانة سابقا- شرق مدينة نصر، حيث تم التوسع في أعمال الدهانات بدأت بالعقارات المحيطة بمحور شينزو آبى المار بالمدينة بطول 2 كم.

وأشرف العميد أحمد أنور، رئيس حى شرق مدينة نصر، على أعمال دهان الواجهات ضمن خطة تطوير المدينة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة توفير الخدمات ورصف الطرق بالمدينة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى السياق، وفرت شركة نظافة فريقا لمتابعة اعمال النظافة بشكل يومى أعلى محور شينزو آبى، كما تم رفع كفاءة الشوارع بمدينة الأمل - عزبة الهجانة سابقا- وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري اللائق بشوارع وميادين الحى.