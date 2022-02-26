الصحة: تنفيذ 16 قافلة علاجية فى مجال الأسنان بالقاهرة والجيزة خلال 3 أشهر

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة في مجال طب الأسنان لـ 1500 مواطن من خلال 16 قافلة، تم تنفيذها بمحافظتي القاهرة والجيزة، منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي وحتى منتصف فبراير الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل المتخصصة في مجال طب الأسنان قدمت عدة خدمات علاجية من ضمنها علاج اللثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير، لافتًا إلى عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة، حيث قدمت الندوات خدماتها التوعوية لـ 900 مواطن.

وأضاف "عبدالغفار" أن القوافل العلاجية المتخصصة قدمت خدماتها بحي الأسمرات في محافظة القاهرة، ومنطقتي “زنين وكفر طهرمس” بحي بولاق الدكرور، وفي كفر جبل ونزلة السمان، بحي الهرم بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة من خلال استهداف المناطق الاكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بشكل دورى.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى وضع خطة لإطلاق القوافل العلاجية المتخصصة خلال الستة أشهر المقبلة لاستهداف المناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات الجيزة، والبحر الأحمر، والشرقية، والفيوم، منوهاً إلى أنه سيتم إطلاق قافلة علاجية متخصصة في مجال طب الأسنان بحي المنيب في محافظة الجيزة، يستمر عملها لمدة 3 أيام متتالية، خلال الفترة من يوم 28 فبراير الجاري، وحتى يوم 2 مارس المقبل.

وذكر "حسن" أنه تم عقد 22 دورة تدريبية مصحوبة بورش عمل في مجال طب أسنان الأطفال، وعلاج اللثة، والتركيبات الثابتة، والأشعة، وزراعة الأسنان، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم والتدريب المهني، لرفع كفاءة أطباء الأسنان بمختلف محافظات الجمهورية.