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التعليم تتيح رابطا لتحميل كتب العلوم والرياضيات الترم الثانى لرابعة ابتدائى

السبت، 26 فبراير 2022 09:55 ص
التعليم تتيح رابطا لتحميل كتب العلوم والرياضيات الترم الثانى لرابعة ابتدائى وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تسهيلا لعلمية التعلم، اتاحت منصة Discovery Education  بالتعاون مع الوزارة، تصفح وتحميل كتب العلوم والرياضيات للفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي - دليل المعلم وكتاب الطالب  من خلال الدخول على موقع بنك المعرفة المصري.
للتحميل اضغط على الرابط التالى:
https://en.discoveryeducation.ekb.eg/curriculum/
    
وانطلق السبت 19 فبراير الجارى، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021,2022، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.



    

 


التربية والتعليم

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