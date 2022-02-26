اعرف تعديلات ضوابط "صافى القياس" لتشجيع المواطنين على إنشاء محطات شمسية

كتبت ـ رحمة رمضان

وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي وهى كالآتي :



1- حذف وإلغاء البند رقم 3 من الضوابط بحيث يسمح بالتعاقد بنظام صافي القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع المسجل بعدادات القياس خلال العام المالي السابق للتعاقد .



2- تعديل البند رقم 4 من الضوابط برفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000 ميجاوات.



3- تعديل البند رقم 6 من الضوابط برفع الحدود الموضحة به ليصبح كالتالي ( ألا تتجاوز إجمالي القدرات الشمسية المتعاقد عليها بنظام صافي القياس والمملوكة لأيه جهة مرخصة أو أحد عملاء شركات التوزيع والمرتبطة بشبكات التوزيع عن 30 ميجاوات ، وبحد أقصى ۲۵ ميجاوات للمشروع الواحد ).



4 - تعديل البند رقم 9 من الضوابط بشأن مقابل الدمج ليصبح كالتالي ( يتم إعفاء المشروعات المتعاقد عليها بنظام صافي القياس والبالغ قدرتها 1000 كيلووات من مقابل الدمج المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ) ويسري هذا الإعفاء على مشروعات الاستهلاك الذاتي .



5 - تسري هذه التعديلات بأثر فوري من اليوم التالي لتاريخ نشرها .





