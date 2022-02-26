إعادة بين المهندس محمد الفحام وإبراهيم سرج الدين فى انتخابات المهندسين بالجيزة

كتب: محمد الأحمدى

أسفرت نتائج انتخابات نقابة المهندسين بلجنة الجيزة عن إعادة بين المهندس محمد الفحام والمهندس سرج الدين على مقعد رئيس نقابة فرعية.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يوم الجمعة المقبل مع انتخابات النقيب العام.

وكان المهندس هاني محمد محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أكد أن الانتخابات في كل المحافظات تتم بشكل حضاري دون أية مشاكل، مشيرا إلى أن جميع المراكز الانتخابية يتم متابعتها لحظة بلحظة عبر تقنية زووم ، حيث توجد كامير في كل مركز انتخابي ، ومرتبطة بشبكةإتصال رئيسية بالنقابة العامة.

وكشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال تفقده سير العملية الإنتخابية بلجان الحديقة الصينية بمركز القاهرة للمؤتمرات، أن انتخابات المهندسين تشهد لأول مرة تطبيق نظام التسجيل المسبق، موضحا أنه يحق التصويت لكل المهندسين المسددين اشتراكات النقابة حتى عام 2020 ، وفي حالة عدم سداد الاشتراك يمكن السداد قبل التصويت .

وأكد " محمود " على ثقته بخروج هذا العرس الديمقراطى فى أحسن وابهى صورة لتعكس الوجه الحضارى للمهندسين، مشيرا الى أن العملية الانتخابية تتم تحت اشراف قضائى كامل، مشددا على أن اللجنة العليا للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.