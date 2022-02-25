7 معلومات عن مراكز إبداع مصر الرقمية لتأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية (Creativa) بجامعة طنطا لتنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجى الجامعة والمنطقة المجاورة، وتأهيلهم لمُتطلبات سوق العمل المحلى والدولى فى مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن مراكز الإبداع.

1- أنشأت وزارة الاتصالات، مراكز إبداع مصر الرقمية لإعداد الكفاءات الشابة المدربة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تهيئة بيئة محفزة للإبداع ودعم رواد الأعمال، مع إتاحة التدريب المتخصص للقائمين على هذه الشركات، وإقامة محافل للتشبيك بينهم والمستثمرين.

2- يهدف إنشاء مراكز الإبداع الرقمى بالجامعات المصرية نشر الوعى بين طلاب الجامعات بتطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصاتها، وإكسابهم المهارات المطلوبة فى هذا المجال، وتأهيل الكوادر المُتخصصة فى مجال التحول الرقمى بما يتناسب مع مُتطلبات سوق العمل فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

3- تم حتى الآن إنشاء 7 مراكز ابداع مصر الرقمية فى العام الماضى، ويتم العمل حاليًا على إنشاء 14 آخرين.

4- تستهدف وزارة الاتصالات التوسع فى تدشين المراكز بشكل مستمر من أجل الوصول إلى إنشاء مركز بكل محافظة، لإتاحة التدريب التقنى ورعاية الإبداع التكنولوجى لطلاب وخريجى الجامعات.

5- تم اختيار إنشاء مركز إبداع بجامعة طنطا التى تتوسط إقليم الدلتا وتخدم منطقة سكنية كبيرة، ويأتى من توسيع مشاركة الجامعات المصرية فى تقديم خدمات لمحيطها الجغرافي.

6- سيتم تنظيم زيارات ميدانية مشتركة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لمراكز الإبداع الجارى إنشاؤها لمتابعة العمل بها، واستيفاء شروط إنشاؤها، وتوفير الامكانات اللازمة لها لضمان تقديمها الدور المنوط بها على أكمل وجه.

7- وفرت جامعة طنطا المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتقديم الدعم اللازم من حيث الإمكانات المادية والبشرية ليصبح مركزًا متميزًا فى تقديم خدماته لطلاب الجامعة وتأهيل الكوادر المُتخصصة فى التحول الرقمي.