6 أطعمة ومشروبات يجب التقليل منها مع تغير المواسم وتقلبات الطقس

كتبت فاطمة خليل

أيام قليلة وينتهي موسم الشتاء، ومع تغير الفصول وتقلبات الطقس قد لا تكون الأطعمة في نظامك الغذائي الشتوي هي الاختيار الصحيح لموسم الربيع والصيف، فيما يلي 5 أطعمة شتوية يجب التقليل منها أثناء تغيير الموسم وتقلبات الطقس، بحسب موقع "health".

ووجدت دراسة حديثة أجراها باحثو جامعة هارفارد الأمريكية أن إجراء تغييرات طفيفة على نظامك الغذائي الموسمي يقلل بشكل كبير من خطر الموت المبكر لذلك، قم بإجراء بعض التعديلات على نظامك الغذائي الشتوي وابحث عن إضافات جديدة إليه.

5 أطعمة ومشروبات يجب التقليل منها مع تغير الفصول وحرارة الجو



1. الشاي والقهوة



غالبية الناس يستمتعون بالشاي والقهوة لكن في فصل الربيع والصيف، يجب التقليل من تناول الشاي والقهوة أو تجنبهما، ولكن يولد الشاي والقهوة الكثير من الحرارة في أجسامنا طوال فصل الصيف.

وفي الربيع والصيف، قد يؤدي شرب الشاي أو القهوة إلى الإصابة بغازات المعدة ومشاكل صحية أخرى في هذه الحالة يفضل تجنب الشاي والقهوة مع المشروبات الباردة الأخرى.

2. الأطعمة الدهنية



يجب تجنب الأطعمة المقلية في جميع الأوقات، خاصة خلال فصل الصيف والربيع، قد يؤدي تناول الأطعمة الدهنية إلى مشاكل في الجهاز الهضمي ويسبب عسر الهضم وحموضة المعدة.

3. تجنب التوابل الحارة



مع بداية ارتفاع حرارة الطقس، يجب تجنب التوابل الحارة والأطعمة المحملة بالتوابل تعتبر التوابل مثل الفلفل الأسود والقرفة والقرنفل وأوراق الغار دافئة بطبيعتها، لذا فإن استخدامها بلا داع في الصيف والربيع يؤدي إلى ارتفاع معدل التمثيل الغذائي أو معدل حرق الدهون.

4. الزنجبيل



إلى جانب احتوائه على مضادات الأكسدة، يحتوي الزنجبيل على مجموعة متنوعة من الصفات الأخرى في حين أن تناوله مفيد لصحة الفرد ، إلا أنه قد يكون خطيرًا في موسم الصيف، له تأثيرات طبيعية مسببة للدفء والتي ترفع حرارة الجسم عند تناولها الصيف هو الوقت المناسب لتقليل استهلاك الزنجبيل.

5. الثوم



الثوم يرفع معدل الأيض أو حرق الدهون بالإضافة إلى خصائصه المضادة للأكسدة، من المعتاد أن تستهلك 2 أو 3 حبات من الثوم في طعامك كل يوم خلال الصيف، يمكنك تقليل هذه الكمية وفقًا لاحتياجاتك.

6. بذور الكتان



بذور الكتان مليئة بالعناصر الغذائية الهامة، ومع ذلك، يجب الحد من تناولها مع اقتراب فصل الصيف، يجب أيضًا تجنب تناول بذور الكتان لأن استهلاك بذور الكتان خلال الصيف يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات مثل ارتفاع ضغط الدم والإحساس بالحرارة وما إلى ذلك نتيجة لذلك، يجب تناول بذور الكتان باعتدال خلال الموسم الحار.