55 قطارا مكيفا جديدا لصالح الخط الأول للمترو.. اعرف مواصفاتها وتفاصيلها

كتب ــ رضا حبيشى

وقعت الهيئة القومية للأنفاق مؤخرا تعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية لشراء أكبر صفقة قطارات مكيفة جديدة لصالح الخط الأول لمترو الأنفاق، ويقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات ما تريد معرفته عن هذه الصفقة ومواصفات تلك القطارات وتفاصيلها خلال التقرير التالى:

1ـ صفقة القطارات الجديدة التى وقعتها الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ألستوم الفرنسية.

2ـ القطارات الجديدة ستساهم فى زيادة القدرة الاستيعابية للخط الأول.

3ـ بعد ورود القطارات الجديدة ستصل القدرة الاستيعابية للخط فى اليوم إلى نقل 1.6 مليون راكب بدلا من 1.2 مليون راكب.

4ـ القطارات الجديدة ستساهم تقليل زمن التقاطر بين القطارات وبعضها وتخفيضها لصل إلى دقيقتين.

5ـ عقد القطارات الجديدة يشمل 55 قطارا مكيفا.

6ـ عقد تصنيع وتوريد القطارات الجديدة يشمل ملحق عقد صيانة لمدة 8 سنوات وتوفير قطع الغيار اللازمة.

7ـ تكلفة القطارات الجديدة تصل إلى 16 مليار جنيه.

8ـ سيتم توفير مبلغ 776 مليون يورو من خلال قرض ميسر من الحكومة الفرنسية لتغطية تكلفة شراء هذه القطارات وباقى المبلغ من موازنة الدولة.