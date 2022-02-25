5 علامات قد تدل على وجود سرطان البنكرياس تساعد في التشخيص المبكر

كتبت إيناس البنا

يعد سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع السرطانات تعقيدًا في التشخيص، ووفقا لتقرير موقع " webmd"، عندما تبدأ الخلايا السرطانية في التكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه في البنكرياس أو حوله مما يؤدي إلى تكوين ورم ، يُعرف باسم سرطان البنكرياس.

وفقًا للخبراء، يعد الألم من الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس الذي أبلغ عنه 50 % من المرضى، ومع ذلك ، هناك عدد من أعراض الورم المؤلم التي يمكن أن تساعد في التشخيص المبكر.

أعراض الورم المؤلم لسرطان البنكرياس



آلام البطن:



نادرا ما ترتبط آلام البطن بمخاطر الإصابة بالسرطان، يقول الخبراء إنه عند الشعور بعدم الراحة في البطن، والذي ينتشر في كثير من الأحيان إلى الظهر، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية لسرطان البنكرياس.

آلام الظهر:



تعتبر آلام الظهر أيضًا من الأعراض الرئيسية لسرطان البنكرياس بشكل أكبر عندما يكون السرطان قد انتشر بالفعل إلى الأعصاب المحيطة، من المحتمل أن يعاني المريض من ألم عميق في الظهر عندما تغزو الكتلة الموجودة على رأس البنكرياس الأعصاب الموجودة خلف العضو الذي يفرز الأنسولين.

الغثيان والقيء:



إذا شعرت بالغثيان أو القيء بعد الوجبة مباشرة، فقد يكون ذلك علامة تحذير مبكرة على نمو الورم في الداخل، فمن المحتمل أن يتدخل الورم في عملية الهضم ويعطي أعراضًا مثل فقدان الوزن غير المبرر أو فقدان الشهية أو عسر الهضم بسبب الانسداد أو الضغط الذي يفرضه كيس البنكرياس على المعدة أو الأمعاء الدقيقة، وبمرور الوقت ، مع تقدم الورم ، يمكن أن يلتف حول المعدة مما يجعل آلام البطن أسوأ بعد الوجبات.

مرض السكري:



ظهور مرض السكري بعد سن الخمسين مرتبط بسرطان البنكرياس، وعندما يكون هذا مصحوبًا بفقدان الوزن غير المبرر ، يوصي الخبراء بالذهاب للتشخيص في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك ، لا يعتبر كل مريض مصاب بداء السكري من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

حكة في الجلد واليرقان:



الجلد الجاف والحكة المصحوب أو الناجم عن اليرقان هو أيضًا عامل خطر للإصابة بسرطان البنكرياس، فقد يسد الورم القناة الصفراوية مما يؤدي إلى ضائقة في الجهاز الهضمي واصفرار الجلد وبياض العينين، وقد يرى المرضى أيضًا حركات أمعاء متغيرة اللون، يحدث اليرقان عندما يتم تقييد تدفق الصفراء من المرارة من التدفق إلى القناة المعوية مما يعيق هضم الطعام.