اليوم السابع
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الجمعة، 25 فبراير 2022 05:54 م
أكرم القصاص
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وزير الشباب والرياضة يجتمع مع اللجنة العلمية الاستشارية العليا

الجمعة، 25 فبراير 2022 05:40 م
وزير الشباب والرياضة يجتمع مع اللجنة العلمية الاستشارية العليا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
تقرير خاص

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عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع اللجنة العلمية الاستشارية العليا برئاسة الدكتور كمال درويش، وحضور أعضاء اللجنة الاستشارية.
 
تناول الاجتماع الرؤية العامة للجنة وفلسفة عملها خلال الفترة القادمة تنسيقا مع القطاعات التنفيذية بوزارة الشباب والرياضة والهيئات الرياضية المختلفة.
 
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن اللجنة العلمية تستهدف إعداد المعايير والضوابط الخاصة بدعم برامج وأنشطة الهيئات الرياضية ومستهدفاتها السنوية وحتي اولمبياد ٢٠٢٤ بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية من قطاع الرياضة سواء علي المستوي القمي والتنمية الرياضية والطب الرياضي .
 
وصرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بأن الوزارة مع اللجنة العلمية تعمل علي دعم الاتحادات الرياضية من خلال تكوين لجان علمية متخصصة بكافة علوم الرياضة للارتقاء بمستواها الفني والاداري وضمان عملية التطوير الشامل للهيئات الرياضية .
 
لافتاً إلي وجود تعاون مباشر مع بعض الاتحادات الرياضية بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الذي ظهرت ثماره من خلال إنضمام عدد من لاعبيه لمنتخبات الناشئين والشباب في رياضات رفع الأثقال والمصارعة والجودو وبإشراف من لجنة علمية متخصصة للمشروع .
 
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الدكتور أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة

اللجنة العلمية الاستشارية العليا

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