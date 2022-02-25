وزيرة التعاون تترأس أعمال اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادى

كتب ـ محمد أسعد

تنعقد اليوم بمدينة "باكو" عاصمة جمهورية أذربيجان ، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني برئاسة الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، ورشاد نبايف، وزير النقل والتنمية الرقمية عن الجانب الأذري، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية المصرية والأذرية وممثلي القطاع الخاص.

ويأتي انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أذربيجان، وفي ضوء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية، بحث علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان مع التركيز على مجالات محددة، واحتياجات وأولويات الجانب المصري وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للطرفين مثل: الاستثمار والتجارة والصناعة، والصحة والصناعات الدوائية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة والسياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والنقل وكذا التعاون بين المناطق الاقتصادية الحرة بكلا البلدين.

ومن المقرر أن يتم عقد عدة لقاءات ثنائية بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من المسئولين من دولة أذريبيجان، للتباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر وأذربيجان ومناقشة بعض المشروعات التي من المقترح التعاون فيها بين البلدين على المستوى الثنائي، كما سيتم عقد لقاءات ثنائية بين بعض أعضاء الوفد المصري ونظرائهم في الجهات الأذرية.

وعلى مدار يومي 23 و 24 فبراير تمت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، ويضم الوفد المصري ممثلين عن الوزارات والجهات التالية: وزارات التعاون الدولي والصحة والسكان والتجارة والصناعة والثقافة والزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والآثار والتعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

ومن المقرر أن يتم ضمن فعاليات اللجنة المشتركة المصرية الأذرية عقد منتدى الأعمال المصري الأذري بحضور نحو 24 من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من مصر، وممثلي الشركات الأذرية لبحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تم تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهى: الاستيراد والتصدير، السياحة، التصنيع الدوائي، الإنشاءات، الزراعة، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القطاع المالي، الطاقة المتجددة، الكيماويات، صناعة المعدات الثقيلة، وستشهد فعاليات المنتدى تقديم عروض ترويجية عن الفرص الاستثمارية بجمهورية مصر العربية، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكذا عرض ترويجي عن المنطقة الاقتصادية الأذرية.