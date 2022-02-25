اليوم السابع
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وزيرا القوى العاملة والتعليم العالى يفتتحان غدا ملتقى توظيف يوفر 3 آلاف فرصة

الجمعة، 25 فبراير 2022 11:13 ص
وزيرا القوى العاملة والتعليم العالى يفتتحان غدا ملتقى توظيف يوفر 3 آلاف فرصة وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتب ـ محمد الأحمدى

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يفتتح وزيرا القوى العاملة محمد سعفان، والتعليم العالى والبحث العلمى خالد عبد الغفار، غدا السبت، ملتقى التوظيف الأول بالمعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية، يوفر 3000 فرص عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفرتها مديرية القوى العاملة بالقاهرة من خلال 40 شركة قطاع خاص بالمحافظة ، بمرتبات تبدأ من 2400 إلى 7500 جنيه، وبحضور عميد المعهد الدكتور محمد عبد العزيز خليفة، والدكتور أحمد خميس، رئيس مجلس الإدارة ومدحت العمراوى مدير المديرية .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن ملتقى التوظيف يأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب من الجنسين.

وأكد سعفان أن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة، الذى يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدى لأزمة البطالة التى بدأت معدلاتها فى الانخفاض لتصل إلى 7.4% فى الربع الأخير من العام 2021، ، مشيرًا إلى أنه فى سبيل ذلك تهتم الوزارة بعقد ملتقيات توظيف على مستوى المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابى ونتائج ملموسة فى عملية التشغيل

ودعا الوزير شباب الخريجين للدخول فى العمل بالقطاع الخاص على الفرص المتوفرة واختيار المناسب منها، مؤكدا أن الخطوة الأولى هى المهمة الأصعب حتى يكتسبوا خبرات، فضلا عن زيادة فرص التواصل مع العديد من المنشآت حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم.


القوى العامله

اخبار القوى العامله

ملتقى توظيف

محمد سعفان

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