وزارة الصحة توضح 5 طرق لتقوية مناعة الطفل ضد الأمراض

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 طرق لتقوية مناعة الأطفال ضد الأمراض وذلك بهدف حمايتهم، وتضمنت النصائح التى قدمتها وزارة الصحة والسكان :

1- التقليل من تناول الطفل للسكريات والمشروبات الغازية

2- غسل اليدين والأسنان بشكل منتظم

3- شرب الماء بكمية كافية على مدار اليوم

4- عدم تناول الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب

5- تجنب تواجد الأطفال بجانب المدخنين

يذكر أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتس آب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.