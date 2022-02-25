هل تريد زيادة الوزن بشكل طبيعى؟.. نصائح لزيادة شهيتك فى أسرع وقت ممكن

كتبت فاطمة خليل

ضعف الشهية من المشاكل الصحية الشائعة لدى كثير من الناس، وقد يكون ذلك بسبب حدوث اضطراب أو بعض مشكلات الصحة النفسية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن عدم تناول ما يكفي من الطعام يمكن أن يؤدي إلى قصور كبير في الجسم ويمكن أن يجعل الوضع أسوأ، في هذا التقرير نقدم بعض النصائح التي تساعد على زيادة الشهية، بحسب موقع "health".

أسباب ضعف الشهية



يمكن أن يكون انخفاض الشهية نتيجة لبعض المشاعر والأدوية وحتى المشكلات الصحية مثل:

1. الإجهاد: أي ضغوط هي تحدي حقيقي لجسمك أحد الأسباب هو أن الإجهاد يتسبب في إفراز جسمك لهرمون يسمى الأدرينالين والذي يقلل الجوع مؤقتًا.

2. الأدوية: الأدوية تأتي مع قائمة طويلة من الآثار الجانبية المحتملة وهذه الآثار الجانبية يمكن أن تجعلك تفقد شهيتك.

3. الاكتئاب: غالبًا ما يفقد الأشخاص المصابون بالاكتئاب الاهتمام بالطعام، مما يؤدي بدوره إلى فقدان الشهية.

4. الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية (مثل أنفلونزا المعدة والبرد والتسمم الغذائي وما إلى ذلك): عندما تصاب بعدوى فيروسية أو بكتيرية ، يحتاج جسمك إلى التأكد من حصوله على الكميات اللازمة من الطاقة لمحاربة المرض هذا هو السبب في أنه يطلق السيتوكينات التي تسبب انخفاض الشهية وتجعلك متعبًا.

5. الحالات الطبية الأساسية: يمكن أن تتسبب الحالات الطبية طويلة الأمد (مثل السكري والغدة الدرقية وعدم التوازن الهرموني وما إلى ذلك) في فقدان الشهية لمجموعة من الأسباب التي تختلف باختلاف السبب

6. اضطرابات الأكل: قد يؤدي فقدان الشهية العصبي الذي يتسبب في تقييد الشخص لتناول الطعام ، إلى تقليل رغبة الشخص في تناول الطعام على الرغم من احتياج الجسم للطعام.

نصائح لزيادة شهيتك فى أسرع وقت ممكن



- تناول وجبات صغيرة ومتكررة، جدول مواعيد الوجبات ، تناول وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه الطازجة ، والمكسرات، وتدعيمها بالدهون الصحية (المكسرات والبذور، وتجنب المحليات الصناعية والأطعمة المصنعة من النظام الغذائي، لا تشرب السوائل مع الوجبات.

أدخل هذه الأطعمة على الفور لزيادة شهيتك

القرفة: تحتوي القرفة على هيدروكسي كالكون ، والذي قد يساعد على زيادة الشهية

زيت جوز الهند: يزيد الشهية عن طريق تحفيز إفراز هرمون الجريلين المعزز للجوع.

الحبهان أو الهيل: قد يساعد على زيادة الشهية ، ربما بسبب رائحته العطرية.

بصرف النظر عن ذلك ، فإن شرب الماء قبل 30 دقيقة من وجبتك وأخذ طبق كبير أثناء تناول الطعام يمكن أن يساعدك أيضًا على تناول المزيد من الطعام.

ابتعد عن هذه الأطعمة لأنها قد تقلل شهيتك



- القهوة: يزيد استهلاك القهوة من مستويات البلازما من الببتيد (PYY) ، وهو هرمون يمكن أن يقلل الجوع ويقمع الشهية.

- اللوز: يلعب البروتين وتكوين الدهون غير المشبعة والألياف الموجودة في اللوز دورًا في المساعدة على كبح شهيتك.

- تحتوي البطاطا الحلوة على نوع خاص من النشا يقاوم الإنزيمات الهضمية ، مما يجعلها تبقى في معدتك لفترة أطول، يساعدك هذا أيضًا على الشعور بالشبع ، والذي بدوره يحد من شهيتك.

من المهم طلب المساعدة الطبية عندما تعاني من انخفاض شهية غير مبرر لفترة طويلة من الوقت.