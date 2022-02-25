اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئولة بالمتحف الكبير: رؤية مصر 2030 تهتم بتطبيق المعايير البيئية

الجمعة، 25 فبراير 2022 06:17 م
مسئولة بالمتحف الكبير: رؤية مصر 2030 تهتم بتطبيق المعايير البيئية المتحف المصرى الكبير
ماجد تمراز

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قالت الدكتورة الشيماء محمد السيد، رئيسة جهاز السلامة والصحة المهنية بالمتحف المصرى الكبير، إن المتحف يعد أول متحف مصرى يحصل على شهادة بأنه متحف صديق للبيئة أو متحف أخضر، مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030، اهتمت بتطبيق المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "المتحف يطبق المعايير الثلاثة، والبناء الأخضر يهتم بالموقع المستدام للمتحف، والمتحف لموقعه الفريد وقربه من الهرم الأكبر وتوافر الطرق الجديدة المطورة، ووجود وسائل مواصلات ذكية وخضراء من خلال مترو الأنفاق وسيارات الكهرباء، وترشيد استهلاك الماء".

وقالت: "المتحف المصرى الكبير يوجد به خلايا شمسية لتوفير الكهرباء، بالإضافة للبيئة الداخلية، توافر تلك العوامل تعمل على الترويج للمتحف فيما يتعلق بالسياحة، لأن الفكر الذى تم إنشاء المتحف به أن يكون إنشاء أخضر".


المتحف المصرى الكبير

المتحف المصرى

متحف اخضر

المعايير البيئية

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