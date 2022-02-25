لزيادة إفراز هرمون السعادة تناول هذه الأطعمة.. أبرزها المكسرات

-الحليب ومشتقاته:

-المكسرات:

-الشوكولاتة :

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "health" العديد من الأطعمة التي تزيد من إفراز نسبة هرمون السعادة الدوبامين ، ومنها:أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول الزبادي والحليب والأجبان تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تزيد من إفراز هرمون الدوبامين في الجسم، ولذا يزداد شعورك بالسعادة.تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الرائعة كمضادات الأكسدة والحديد والفيتامينات المختلفة والمفيدة، ولذا تناولك لحفنة يوميا من المكسرات تعد خيرا غذائي رائع للشعور بالسعادة.

هل تعلم أن تناولك لقطعة صغيرة من الشوكولاتة في الصباح تساعدك في الحصول علي يوم رائعة، وخالي من التوتر والقلق والعصبية؟..نعم هذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية الحديثة، فالشوكولاتة تساهم في زيادة إفراز هرمون الدوبامين، ولذا تزيد من شعورك بالسعادة وتخلصك من القلق.