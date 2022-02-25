اليوم السابع
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كيفية ضم الأطفال القصر إلى بطاقة تموين الوصى.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 25 فبراير 2022 12:24 م
كيفية ضم الأطفال القصر إلى بطاقة تموين الوصى.. اعرف التفاصيل بطاقة تموين - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن يتم ضم القصر ممن لهم بطاقات تموين بأسمائهم، إلى بطاقات تموين الوصى عليهم حتى لا يتم إيقاف البطاقات التموينية التى يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصر، وذلك اعتبارا من 2022/4/1، فى اطار حرص الوزارة إلى استمرار صرف الدعم للقصر من خلال بطاقات تموين الوصى عليهم .

تم إصدار تعليمات إلى شركة سمارت بوضع رساله على بون صرف الخبز للبطاقات التى يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصر مفادها قيام الوصى بالتوجه الى المديرية لطلب ضم القصر الى بطاقته التمويني

يتم استقبال المواطنين بديوان عام المديرية واستلام طلب الضم بعد التأكد أنه الوصى على جميع الأفراد المطلوب ضمهم.

يتم الاحتفاظ بصورة من المستندات بعد الاطلاع على الأصل والتأكد من إنها صورة طبق الأصل.

يتم عمل کشف معتمد بالطلبات ويتم إرساله إلى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى بديوان عام الوزارة مجمع اعتبارا من يوم 2022/3/16 وبحد اقصى 2022/3/20، على ان يتضمن الكشف رقم بطاقة الوصي، الرقم القومى للوصي، اسم الوصى ، ورقم بطاقة القصر، الرقم القومى للقصر، وأسماء القصر.

 

 


التموين

بطاقات تموين القصر

ضم الاطفال القصر ممن لهم بطاقات تموين

بطاقة تموين

اضافة مواليد

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