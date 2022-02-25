كيفية ضم الأطفال القصر إلى بطاقة تموين الوصى.. اعرف التفاصيل

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن يتم ضم القصر ممن لهم بطاقات تموين بأسمائهم، إلى بطاقات تموين الوصى عليهم حتى لا يتم إيقاف البطاقات التموينية التى يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصر، وذلك اعتبارا من 2022/4/1، فى اطار حرص الوزارة إلى استمرار صرف الدعم للقصر من خلال بطاقات تموين الوصى عليهم .

تم إصدار تعليمات إلى شركة سمارت بوضع رساله على بون صرف الخبز للبطاقات التى يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصر مفادها قيام الوصى بالتوجه الى المديرية لطلب ضم القصر الى بطاقته التمويني

يتم استقبال المواطنين بديوان عام المديرية واستلام طلب الضم بعد التأكد أنه الوصى على جميع الأفراد المطلوب ضمهم.

يتم الاحتفاظ بصورة من المستندات بعد الاطلاع على الأصل والتأكد من إنها صورة طبق الأصل.

يتم عمل کشف معتمد بالطلبات ويتم إرساله إلى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى بديوان عام الوزارة مجمع اعتبارا من يوم 2022/3/16 وبحد اقصى 2022/3/20، على ان يتضمن الكشف رقم بطاقة الوصي، الرقم القومى للوصي، اسم الوصى ، ورقم بطاقة القصر، الرقم القومى للقصر، وأسماء القصر.