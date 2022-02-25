سفارة مصر بكييف تدعو أبناء الجالية لعدم التحرك من المدن لغياب الأمن عن الطرق

كتب محمود راغب

ناشدت السفارة المصرية فى كييف، كافة المواطنين المصريين فى أوكرانيا الالتزام بتعليمات السفارة وعدم التحرك من المدن، لأن الطرق اصبحت غير آمنة، فى ضوء استمرار الاشتباكات، وذلك ضمانا لأمنهم وسلامتهم.

جاء ذلك فى رسالة عاجلة للسفارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى على الفيس بوك.

وتابعت: السادة المواطنون المتواجدون على الحدود البولاندية الأوكرانية، لديهم مشاكل فى دخول بولندا، يمكنهم التواصل مع السفارة المصرية فى بولندا، على الرقم التالي:

+48514154166

واتساب ومكالمات

+48511538378

مكالمات فقط

يذكر أن وزارة الهجرة المصرية، أعلنت أنه في ضوء مستجدات الموقف بدولة أوكرانيا، تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.