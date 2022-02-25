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سفارة بريطانيا بالقاهرة ترفع علم أوكرانيا تضامنا مع كييف.. صورة

الجمعة، 25 فبراير 2022 12:58 م
سفارة بريطانيا بالقاهرة ترفع علم أوكرانيا تضامنا مع كييف.. صورة علم بريطانيا وعلم أوكرانيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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رفعت السفارة البريطانية فى العاصمة المصرية القاهرة، علم أوكرانيا على مبنى سفارتها تضامنا مع أوكرانيا والشعب الأوكراني، مؤكدة في بيان نشرتها على مواقع التواصل: "نحن نقف مع أوكرانيا".

فيما كشف وزير الدفاع البريطاني، أن عدد القتلى من الجيش الروسي بلغ 450 جنديًا على الأقل، منذ بدء العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، وفق ما نشرت وسائل إعلام بريطانية.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أخبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال اتصال هاتفي أن بلاده بحاجة إلى دعم شركائها الآن "أكثر من أي وقت مضى". وأضاف زيلينسكي عبر "تويتر": "نطالب برد فعال ضد روسيا"، مؤكداً ضرورة "تغليظ" العقوبات ضد موسكو.

هذا وقد أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

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