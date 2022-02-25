اليوم السابع
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رئيس قطاع الإرشاد الزراعى يتفقد معرض زهور الربيع قبل ساعات من افتتاحه

الجمعة، 25 فبراير 2022 06:38 م
رئيس قطاع الإرشاد الزراعى يتفقد معرض زهور الربيع قبل ساعات من افتتاحه وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان للاطمئنان على جاهزية المعرض والترتيبات النهائية للافتتاح.

 

وقال إن عدد المشاركين حوالى 240 عارضا من منتجى نباتات الزينة والزهور والبساتين والاشجار والصبارات ومستلزمات الانتاج والحدائق بالإضافة إلى منافذ بيع السلع الغذائية ومنتجات رمضان.

 

وقال عزوز أن المعرض يقام تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ويشارك فى افتتاحه صباح غدا بعض الوزراء والمحافظين والسفراء العرب والأجانب بالقاهرة وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مشيرا إلى أن المعرض مفتوح للجمهور يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساءا وحتى 31 مارس القادم.

 


الزراعة

زهور الربيع

معرض زهور الربيع

الارشاد الزراعى

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