اليوم السابع
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رئيس اللجنة العليا لانتخابات المهندسين: لأول مرة تطبيق نظام التسجيل المسبق

الجمعة، 25 فبراير 2022 03:25 م
رئيس اللجنة العليا لانتخابات المهندسين: لأول مرة تطبيق نظام التسجيل المسبق جانب من التفقد للجان
كتب: محمد الأحمدى - تصوير محمد الحصرى

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أكد المهندس هاني محمد محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أن الانتخابات في كل المحافظات تتم بشكل حضاري دون أية مشاكل، مشيرا إلى أن جميع المراكز الانتخابية يتم متابعتها لحظة بلحظة عبر تقنية زووم ، حيث توجد كامير في كل مركز انتخابي ، ومرتبطة بشبكةإتصال رئيسية بالنقابة العامة. 
 
وكشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال تفقده سير العملية الإنتخابية بلجان الحديقة الصينية بمركز القاهرة للمؤتمرات، أن انتخابات المهندسين تشهد لأول مرة تطبيق نظام التسجيل المسبق، موضحا أنه يحق التصويت لكل المهندسين المسددين اشتراكات النقابة حتى عام 2020 ، وفي حالة عدم سداد الاشتراك يمكن السداد قبل التصويت . 
 
وأكد " محمود " على ثقته بخروج هذا العرس الديمقراطى فى أحسن وابهى صورة لتعكس الوجه الحضارى للمهندسين، مشيرا الى أن العملية الانتخابية تتم تحت اشراف قضائى كامل، مشددا على أن اللجنة العليا للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
 
 
 
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انتخابات المهندسين (1)

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انتخابات المهندسين (2)

انتخابات المهندسين (3)
انتخابات المهندسين (3)

انتخابات المهندسين (4)
انتخابات المهندسين (4)

انتخابات المهندسين (5)
انتخابات المهندسين (5)

انتخابات المهندسين (6)
انتخابات المهندسين (6)

انتخابات المهندسين (7)
انتخابات المهندسين (7)

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انتخابات المهندسين (8)

انتخابات المهندسين (9)
انتخابات المهندسين (9)

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انتخابات المهندسين (10)

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انتخابات المهندسين (12)

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انتخابات المهندسين (13)

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انتخابات المهندسين (14)

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انتخابات المهندسين (16)

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انتخابات المهندسين (18)

انتخابات المهندسين (19)
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انتخابات المهندسين (20)

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انتخابات المهندسين (22)
انتخابات المهندسين (22)

انتخابات المهندسين (23)
انتخابات المهندسين (23)

انتخابات المهندسين (24)
انتخابات المهندسين (24)

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انتخابات المهندسين (26)

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انتخابات المهندسين (32)

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انتخابات المهندسين (34)

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انتخابات المهندسين (36)

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