خضراوات شتوية مفيدة لصحتك.. البنجر يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت إيناس البنا

قبل أن يطرق فصل الصيف الباب وينتهى فصل الشتاء، نقدم أفضل أربع خضراوات عليك التعرف على فوائدها وتناولها وفقا لموقع " ealthline".

-الحلبة :



منخفضة السعرات الحرارية وتعد بمثابة معزز للمناعة وهو ما تحتاجه خلال الأشهر الباردة.

-البنجر:



لا تُعرف هذه الخضار باللون المذهل الذي تقدمه للطعام فحسب، بل تُعرف أيضًا بقائمة طويلة من الفوائد التي تأتي معها والتي تتراوح من تحسين مستويات ضغط الدم إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بدءًا من علاج الضائقة الهضمية إلى تحسين أداء التمرين.

-الفجل:



ا الفجل مصدر غني بمضادات الأكسدة وفيتامين ج الذي يحمي خلاياك من الإجهاد التأكسدي والالتهابات والأضرار.

-البازلاء الخضراء:



يحب بعض الناس شراء البازلاء بكميات كبيرة ، وتقشيرها وتجميدها لاستخدامها طوال موسم الصيف ، ومع ذلك ، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي الاستمتاع بالبازلاء الطازجة خلال الموسم عندما تكون كلها حلوة وإضافة لمسة لذيذة للوجبات.

هذه الأطعمة ذات الحجم الصغير منخفضة للغاية في السعرات الحرارية وتحتوي على الكثير من الألياف مع فوائد لإدارة نسبة السكر في الدم ، وبكتيريا الأمعاء وحتى الضائقة الهضمية.