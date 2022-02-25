حملة نظافة بشوارع المقطم والهضبة الوسطى لإزالة تراكمات الأتربة

كتبت ـ رحمة رمضان

انتهت إدارة هيئة تنظيف وتجميل المقطم من حملة نظافة وإزالة آثار الأمطار صباح اليوم الجمعة، بشوارع المقطم والهضبة الوسطى، بدءا من نزلة السلاب وحتى مدخل الهضبة الوسطى من ناحية الدائري وذلك على مدار الـ3 أيام السابقة.

وقال المهندس ناصر عبد الله مدير إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بالمقطم، إنه بناء على تعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أنه تم شن حملة موسعة على مدار الأيام الثلاثة الماضية لإزالة آثار مياه الأمطار وتجريد الشوارع من تراكم الأتربة.

وأضاف عبد الله فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من حملة إزالة الأتربة المتراكمة بمنطقة نزلة السلاب وبعض شوارع الهضبة الوسطى والتى تراكمت منذ فترة طويلة، علاوة على تجريد الشوارع الجانبية وتمهيدها لسير السيارات والمواطنين بالهضبة الوسطى.

وأشار عبد الله، إلى أن العمل مستمر لنظافة و تجميل حى المقطم ، مشيرا إلى أن هيئة نظافة وتجميل القاهرة حريصة على تقديم كافة الخدمات لأهالى وسكان حى المقطم.