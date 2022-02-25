تعرف على حالات الطلاق فى الكنيسة الرسولية

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر الكنيسة الرسولية أحد مذاهب الطائفة الإنجيلية وتحت رعاية الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة، برئاسة القس ناصر كتكوت، حيث فاز بمنصب رئيس الكنيسة فى مصر بـ272 صوتا من 281.

وقال القس ناصر كتكوت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الطلاق فى الكنيسة الرسولية يكون فى حالتين فقط، لعلة الزنا ولابد أن يكون هناك شواهد وعلة تغيير الدين، وليس تغيير الملة، وحال التصالح بين الزوجين وأحدهما سامح الآخر يكون أفضل ولا يحدث طلاق، وتصرح الكنيسة بالزواج مرة ثانية للشخص المظلوم وتترك فرصة للشخص المذنب، ولكن لا يوجد تصريح زواج آخر.

وفاز القس ناصر كتكوت بمنصب الرئيس العام للكنائس الرسولية فى مصر، حيث لم يكن له منافسا، وكان يشترط الحصول على 50% + 1.