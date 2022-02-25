اليوم السابع
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النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بطرق وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة، 25 فبراير 2022 10:08 ص
النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بطرق وميادين القاهرة والجيزة كوبرى اكتوبر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تميزت حركة المرور صباح اليوم الجمعة، بالسيولة والانتظام، بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، مع انتشار رجال الإدارة العامة للمرور، لتنظيم حركة السير وإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حالة السير.

وتميزت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، انتظاما وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وشهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، سيولة مرورية، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

كما ظهر انسيابا فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد طريق إسكندرية الزراعي سيولة مرورية، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، رغم سقوط أمطار صباح اليوم، كما شهد طريق الكورنيش انتظاما في حركة السير، من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

 


النشرة المروية

اخبار المرور

مرور القاهرة

مرور الجيزة

كوبرى اكتوبر

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