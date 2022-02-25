القوى العاملة: صرف 2.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

كتب ـ محمد الأحمدى

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين 4249 شاباً، منهم 68 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10546 راغب عمل منهم 167 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 810 فرص عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وقال سعفان، فى بيان اليوم، إن المديرية قامت بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 401 منشأة، دورى ، وعمل 44 حملة تفتيشية عادية ونوعية ، وأسفر عن تحرير 339 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 150 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي- إلى أن المديرية تلقت 121 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 204 شكاوى مرحلة من شهر ديسمبر، وتم بحث 128 شكوى منها، وتبين أن 53 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 75 محضراً للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 197 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 377 منشأة، وعمل 44 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 153 محضراً، وبحث 123 شكوى عمالية، كما قامت باستخراج 821 شهادة قياس مستوى المهارة، و974 رخصة مزاولة الحرفة.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياً، قامت المديرية بصرف 90 ألفاً و157 جنيها رعاية صحية لـ 138 عاملاً من المسجلين بالمديرية مصاريف علاج، وصرف 105 آلاف جنيه رعاية اجتماعية لـ 45 عاملا، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 4134 عاملا بإجمالى 2 مليون و67 ألف جنيه، وتسجيل 258 عاملاً جديدا على المنظومة.

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 43 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 7 أجانب، وتلقى 22 طلب ترخيص لأول مرة، و29 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما فى مجال التدريب المهنى فقد قامت المديرية بعمل دورة تدريبية فى مجال التدريب التحويلى استفاد منها 22 متدرباً، كما انتهت من دورتين تدريبيتين فى وحدة التدريب المتنقلة لـ 18 متدرباً ومتدربة .