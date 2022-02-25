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العقود الآجلة لمزيج برنت ترتفع لـ101,20 دولار للبرميل بعد الغزو الروسى لأوكرانيا

الجمعة، 25 فبراير 2022 03:25 ص
العقود الآجلة لمزيج برنت ترتفع لـ101,20 دولار للبرميل بعد الغزو الروسى لأوكرانيا برنت
كتب أحمد عرفة

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ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت لأكثر من دولار إلى 101,20 دولار للبرميل، وذلك بعد الغزو الروسى لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

 

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.

 


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