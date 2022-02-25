اليوم السابع
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السبت بدء تحرير استمارات الثانوية الأزهرية ورقيا بالمعاهد حتى 24 مارس

الجمعة، 25 فبراير 2022 08:00 ص
السبت بدء تحرير استمارات الثانوية الأزهرية ورقيا بالمعاهد حتى 24 مارس قطاع المعاهد الازهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية غدا السبت تحرير استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية ورقيا، حتى يوم الخميس 24 مارس المقبل.
 
وألزم القطاع جميع المعاهد بأن يكون يوم السبت الموافق 8 أبريل آخر موعد لتحرير استمارات وكشوف الطلاب المتقدمين للامتحان بالمناطق، ويحظر على جميع المعاهد تحرير استمارات بعد هذا التاريخ ولا تسلم للطلاب استمارات فردية، وتشمل تلك المواعيد الطلاب المتقدمين من الخارج والطلاب المقيدين دون تفرقة.
 
وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد أعلن بدء تسجيل استمارات الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2022/2021، يوم السبت 19 فبراير الجارى، وحتى يوم الخميس 17 مارس، وإمكانية تسجيل الطلاب استمارات التقدم للامتحان إلكترونيا، على أن يقوم الطالب بعد الانتهاء من التسجيل بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها، وحدد القطاع عددًا من الخطوات كالآتى:
 
1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات.
2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السرى الذى حصل عليه من معهده.
3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السرى ورقمه القومى "جواز السفر".
4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضى وتاريخ الميلاد وبريده الإلكترونى والمنطقة التى يسكن بها.
5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.
6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.
7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.
8 ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.
9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.
10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.

استمارات الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

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الثانوية الازهرية

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