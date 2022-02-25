اليوم السابع
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الجمعة، 25 فبراير 2022 02:54 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ أمير الكويت بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى

الجمعة، 25 فبراير 2022 02:19 م
الرئيس السيسي يهنئ أمير الكويت بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى الرئيس السيسي وولى العهد الكويتى
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

أكد القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالقاهرة بالإنابة المستشار مشارى المزينى على قوة ورسوخ العلاقات الأخوية المتميزة بين مصر والكويت، منوهًا بالحرص المشترك من جانب قيادتى البلدين الشقيقيّن على تنميتها ودفعها قدما إلى الأمام. 

ولفت المزينى فى تصريح بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت اليوم، إلى أهمية الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت الثلاثاء، وأشار إلى انعكاساتها الإيجابية على مجمل علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين والتى تشهد مسارا تصاعديا منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية رسميا عام 1961، ونوه إلى التنسيق والتشاور المستمر على مستوى كافة المستويات، مؤكدا السعى المشترك لتفعيل اوجه التعاون القائم بما ينعكس بصورة إيجابية على العلاقات الرسمية والشعبية سواء بسواء.

 


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زيارة السيسى للكويت

اخبار الكويت

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