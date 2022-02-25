التنمية المحلية: "مشروعك" نفذ 189 ألف مشروعا صغيرا بقروض 22,4 مليار جنيه

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريرا عن آخر موقف للبرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" فى المحافظات، حيث أكد شعراوى، أن "مشروعك" نفذ 1500 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً خلال شهر يناير الماضى فى مختلف محافظات الجمهورية، بإجمالى قروض تصل إلى 300 مليون جنيه وساهم فى توفير 15 ألف فرصة عمل للشباب، لافتاً إلى اهتمام الوزارة دائما بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب فى تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطاً والأكثر عدداً من كل فئات المجتمع وباعتبارهم قوة اقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستغلها فى التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الإقتصادى .

وأوضح شعراوي، في بيان اليوم، أنه يمكن الاستفادة من التطبيق الإلكترونى (فرصتك فى قريتك) الذى أطلقته الوزارة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) فى الاستفادة من "مشروعك"، لافتاً إلى أهمية تعريف المواطنين فى المراكز والمدن والأحياء والقرى بهذا التطبيق وأهميته فى توفير فرص عمل مستدامة لمواجهة البطالة بين الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار شعراوى إلى أن "مشروعك" نجح منذ انطلاقه وحتى الآن فى توفير 1.3 مليون فرصة عمل للشباب فى مختلف المحافظات من خلال تنفيذ 189 ألف مشروع بإجمالي قروض تصل إلى 22,4 مليار جنيه، مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كثير من الأحيان تكون أحد العناصر الداعمة للمشروعات الكبيرة مما يسهل عملية التسويق وضمان بيع المنتج بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى وسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية، إن التنمية المجتمعية بمفهومها الشامل لا تتحقق الا بمساهمة جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب فى كافة الجهود التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتوفير حياة كريمة من خلال العمل الجاد، موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبرى، وتساهم أيضاً فى تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.

ولفت شعراوى، إلى أن محافظة المنيا هى الأعلى تنفيذاً فى عدد المشروعات فى محافظات الصعيد، حيث تجاوز عدد المشروعات التى نفذتها 21,4 ألف مشروع بقروض 2,5 مليار جنيه ووفرت المشروعات 136 ألف فرصة عمل ، ثم تأتى محافظة سوهاج فى المرتبة الثانية حيث نفذت 20 ألف مشروع بقروض 2,5 مليار جنية وفرت 122 ألف فرصة عمل، ثم تأتى محافظة البحيرة التى نفذت 18 ألف مشروع بقروض 1,5 مليار جنية وفرت 91 ألف فرصة عمل .

كما أوضح التقرير الذى تلقاه شعراوى أن محافظة الدقهلية نفذت 16 ألف مشروعاً بقروض 1,7 مليار جنيه ووفرت 92 ألف فرصة عمل ، فيما نفذت محافظة الشرقية أكثر من 15 ألف مشروع بقروض2,3 مليار جنيه وفرت أكتر من 120 ألف فرصة عمل، ومحافظة بنى سويف نفذت 14,5 ألف مشروعاً بقروض 1,5 مليار جنية وفرت 80 ألف مشروع.

وذكر وزير التنمية المحلية أن وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقراً تقوم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، مطالباً بتكثيف التوعية للشباب للتوسع فى نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المحافظات.