الأوقاف تطلق 6 قوافل دعوية بالمحافظات للحديث حول "الإسراء والمعراج"

كتب على عبد الرحمن

تواصل وزارة الأوقاف إطلاق القوافل الدعوية ضمن خطتها ورسالتها لنشر الفكر المستنير وتحصين النشء من أى فكر متطرف، وحرصًا منها على تصحيح المفاهيم الخاطئة؛ وبمناسبة ذكرى الإسرار والمعراج تنظم وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 6 قوافل دعوية لست محافظات لأداء خطبة الجمعة بعنوان "الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة".

وتضم القوافل عددا من علماء الوزارة يجبون المحافظات على النحو التالى:

أولًا: مديرية أوقاف الإسكندرية (برج العرب)

1. الشيخ/ سلامة محمود عبد الرازق وكيل الوزارة العتيق- برج العرب

2. الشيخ/ هاشم سعد سعد الفقى مدير الدعوة أبو صير

3. الشيخ/ أيمن محمد دياب مفتش السلام- برج العرب

4. الشيخ/ محمد محمود إبراهيم صالح مفتش كارفور العروبة

5. الشيخ/ عبدالحميد عبدالوهاب عبدالحميد إمام وخطيب نور الإيمان- مساكن المنخفض

6. الشيخ/ محمد أحمد شرف الدين إمام وخطيب الشيخ زايد- الساحل الشمالي

7. الشيخ/ مراد بسيونى محمد فراج إمام وخطيب الفتح الإسلامي- مساكن منطقة 1200

8. الشيخ/ عصام عبد الوكيل أبو الفتوح إمام وخطيب الصحابة- مساكن مميز الأسمنت

9. الشيخ/ محمد إبراهيم عبد الرازق أبو النور إمام وخطيب عبدالرحمن بن عوف- برج العرب

10. الشيخ/ عبد العزيز الدسوقى محمد السيد إمام وخطيب الإسراء- مساكن حسن علام

ثانيًا:: مديرية أوقاف الفيوم ( يوسف الصديق)

1. د/ حسنى توفيق حسب اسماعيل وكيل الوزارة النور -المفارق

2. الشيخ/ محمد عبدالمنعم السيد مدير الإدارة الجديد- والى ميزار

3. الشيخ/ محمد رفعت على إمام وخطيب والى ميزار الشرقي

4. الشيخ/عادل عطية محمد إمام وخطيب الرحمة – تونس

5. الشيخ/محمود سعيد نبوى إمام وخطيب التقوى- الخلطة

6. الشيخ/ أحمد عبدالجواد على إمام وخطيب النور- عزبة الشيمي

7. الشيخ/ عبدالرحمن رجب عبدالحميد إمام وخطيب البحري- تونس

8. الشيخ/ أحمد كمال محمد محمد إمام وخطيب النور – أباظة

9. الشيخ/ ياسر عبدالرحمن حسن إمام وخطيب الهلال- عزبة الشيمي

10. الشيخ/ محمود خالد عبدالله إمام وخطيب المنشية- عزبة الخلطة

ثالثًا: مديرية أوقاف البحر الأحمر (حلايب- أبو رماد)

1. الشيخ/ عبد الباسط عثمان أحمد مدير الدعوة التوبة الجديد - حلايب

2. الشيخ/ إبراهيم مغربى إبراهيم رئيس شئون المساجد السلام - حلايب

3. الشيخ/ ماهر محمدين يس مدير إدارة حلايب التوبة القديم - حلايب

4. الشيخ/ على أحمد محمد عبد الله إمام وخطيب المركز الإسلامي- أبو رماد

5. الشيخ/ رمضان محمد أحمد محمد إمام وخطيب الإخلاص - أبو رماد

رابعًا: مديرية أوقاف الوادى الجديد (الفرافرة)

1. الشيخ/ رمضان يوسف صالح مدير الدعوة آل عمران

2. الشيخ/ فرج صابر محمد عبدالمنعم إمام وخطيب قشنا

3. الشيخ/ خالد محمد حسين أبو الحسين إمام وخطيب الزاوية

4. الشيخ/ عبدالحميد محمد محمد حارث إمام وخطيب الحصري

5. الشيخ/ أحمد عبد الجليل محمد مدنى إمام وخطيب النور

خامسًا: مديرية أوقاف جنوب سيناء (نويبع)

1. الشيخ/ إسماعيل محمد السيد الراوى مدير المديرية التقوى

2. الشيخ/ السيد يوسف السيد غيط مدير الدعوة المزينة

3. الشيخ/ حلمى محمود السباعى الدناصورى مدير إدارة نويبع الرحمة

4. الشيخ/ محمد شحاته مصطفى أحمد بدر إمام وخطيب الشيخ سلامة

5. الشيخ/ كمال محمد محمد زغلول إمام وخطيب الجمارك

6. الشيخ/ محمد أحمد محمد عامر إمام وخطيب وادى المالحة

7. الشيخ/ مصطفى إسماعيل القطب الشيخ إمام وخطيب الشاليهات

8. الشيخ/ عمرو عبدالمنعم محمد عز إمام وخطيب الترابين

9. الشيخ/ عبدالفتاح عبدالرحمن أحمد الدستاوى إمام وخطيب الميناء الداخلي

10. الشيخ/ أحمد السيد محمد محمد الغلبان إمام وخطيب وادى المراخ

سادسًا: مديرية أوقاف مطروح (سيوة)

1. الشيخ/حسن عبد البصير عرفة المدير عام الكبير

2. الشيخ/محمد محمود مصطفى مدير المتابعة الدرة

3. الشيخ/أنور محمد بسيونى مسئول الإرشاد تابة المعهد

4. الشيخ/محمد منصور حسن مدير إدارة عثمان بن عفان

5. الشيخ/رضا محمد نصر الشافعى إمام وخطيب تابة المدرسة

6. الشيخ/جمعة محمد بحيرى إمام وخطيب الرمل

7. الشيخ/محمد عبد البديع عبد المعطى إمام وخطيب الكبير -أبو شروف

8. الشيخ/ محمود فتحى محمد محمد إمام وخطيب النور-اغورمي

9. الشيخ/ محمد ياسين عطية الله إمام وخطيب الكبير-اغورمي

10. الشيخ/على محمد أبو بكر راجح إمام وخطيب السلام