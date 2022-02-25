اتحاد الصناعات يبحث زيارة وفد لكوت ديفوار لإقامة مشروعات استثمارية

كتب إسلام سعيد

ناقش الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي ب اتحاد الصناعات المصرية، مع Faman Toure، رئيس غرفة التجارة والصناعة ب كوت ديفوار ، اليوم سبل تعزيز التعاون بين غرفة التجارة والصناعة الإيفوارية واتحاد الصناعات المصرية، وفرص زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة "الجبلي" لمقر غرفة التجارة في أبيدجان، بحضور السفير وائل بدوي، سفير جمهورية مصر العربية في كوت ديفوار.

ناقش شريف الجبلي، إعداد قيام وفد من اتحاد الصناعات المصرية بزيارة كوت ديفوار لبحث تعزيز التبادل التجاري وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ومن جانبه، رحب Faman Toure بزيارة شريف الجبلي لكوت ديفوار، معرباً عن تطلعه لاستقباله وفد من اتحاد الصناعات المصرية، لدعم جهود التنمية في كوت ديفوار، خاصة بعد قيام الحكومة الإيفوارية باعتماد الخطة الوطنية للتنمية للأعوام 2021-2025، بما يتيح العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها مع الشركات المصرية.