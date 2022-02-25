أسعار الذهب اليوم تتراجع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 827 جنيها للجرام

هبطت أسعار الذهب قبل قليل فى السوق المصرى بحوالى 8 جنيهات، وذلك عقب هبوط السعر العالمى للمعدن الأصفر لمستويات 1889 دولار للأونصة، ونزل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر من 835 إلى 827 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور.



أسعار الذهب اليوم..

الذهب عيار 18 سجل 709 جنيهات.

الذهب عيار 21 سجل 827 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 945 جنيها

الجنيه الذهب 6616 جنيها

ولا تزال حركة الذهب متذبذبة، فبعد تسجيلها أمس مستويات هى الأعلى فى عام تقريبًا، إذ بلغ سعر أونصة الذهب فى بعض جلسات التداول 1970 دولارا، عاد الذهب للهبوط بختام تداولات أمس لتنزل لمستويات 1888 دولارا، فى حين ظل مشهد الحرب الأوكرانية الروسية هو المسيطر، حيث عاد الطلب على الذهب والملاذات الآمنة الأخرى للارتفاع.

كانت المعادن النفيسة تخلت عن مكاسبها الصباحية وتحولت للهبوط، حيث انخقض الذهب 1% إلى 1888 دولارًا للأونصة، بعدما صعد فى وقت مبكرة من الجلسة بنحو 3.4% إلى مستويات 1971.54 دولارًا للأونصة وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.4% إلى 1956 دولارًا للأونصة، مع إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا فجر الخميس 24 فبراير.

وقاد البلاديوم مكاسب المعادن النفيسة مع تصاعد المخاوف فى أعقاب غزو روسى لأوكرانيا من اندلاع حرب فى أوروبا، الأمر الذى دفع المستثمرين للعزوف عن الأصول المحفوفة بالمخاطر والإقبال على الملاذات الآمنة.

حيث قفز البلاديوم بأكثر من 7% إلى 2665.99 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس من العام الماضى، قبل أن يتخلى عن مكاسبه والعودة للمنطقة الحمراء مع اختتام تداولات الخميس.

هل هذه المستويات السعرية ثابتة أو مستمرة؟.. تسارع الأحداث فى الأسواق يجعل أسعار الأسهم والذهب والعملات والنفط فى تغير دائم، لذلك فإن الخبر ينصحون بعدم المضاربة الآن لإمكانية التعرض للخسارة.