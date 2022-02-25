أسعار الذهب اليوم الجمعة.. آخر تطورات الأسواق العالمية والمحلية

كتب إسلام سعيد

لا تزال حركة الذهب متذبذبة، فبعد تسجيلها أمس مستويات هي الأعلى في عام تقريباً، إذ بلغ سعر أونصة الذهب في بعض جلسات التداول 1970 دولارا، عاد الذهب للهبوط بختام تداولات أمس لتنزل لمستويات 1888 دولارا، في حين ظل مشهد الحرب الأوكرانية الروسية هو المسيطر، حيث عاد الطلب على الذهب والملاذات الآمنة الأخري للارتفاع، وفي سياق السطور التالية نرصد تطورت حركة الذهب والمعادن الأخري.

أسعار الذهب اليوم ، بالنسبة لعيار 24 يسجل 954 جنيها، أما عيار 21 يسجل 835 جنيها وبلغ عيار 18 سعر 716 جنيها، سعر الجنيه الذهب 6680 جنيها، وكافة هذه الأسعار قابلة للتغير بسرعة كبيرة مع استمرار تطور الأحداث في أوكرانيا.

كانت المعادن النفيسة تخلت عن مكاسبها الصباحية وتحولت للهبوط، حيث انخقض الذهب 1% إلى 1888 دولارًا للأونصة، بعدما صعد في وقت مبكرة من الجلسة بنحو 3.4% إلى مستويات 1971.54 دولارًا للأونصة وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.4% إلى 1956 دولارًا للأونصة، مع إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا فجر الخميس 24 فبراير.

وقاد البلاديوم مكاسب المعادن النفيسة مع تصاعد المخاوف في أعقاب غزو روسي لأوكرانيا من اندلاع حرب في أوروبا، الأمر الذي دفع المستثمرين للعزوف عن الأصول المحفوفة بالمخاطر والإقبال على الملاذات الآمنة.

حيث قفز البلاديوم بأكثر من 7% إلى 2665.99 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس من العام الماضي، قبل أن يتخلى عن مكاسبه والعودة للمنطقة الحمراء مع اختتام تداولات الخميس.

هل هذه المستويات السعرية ثابتة أو مستمرة؟.. تسارع الأحداث في الأسواق يجعل أسعار الأسهم والذهب والعملات والنفط في تغير دائم، لذلك فإن الخبر ينصحون بعدم المضاربة الآن لإمكانية التعرض للخسارة.