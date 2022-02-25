اليوم السابع
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أسعار الدولار اليوم الجمعة 25-2-2022 فى مصر

الجمعة، 25 فبراير 2022 10:00 ص
أسعار الدولار اليوم الجمعة 25-2-2022 فى مصر دولار
كتب هانى الحوتى

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استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 25-2-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.
 
وفى بنك القاهرة سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.64 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.64 جنيه للشراء.
  
15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.
 
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.
 
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.
 
 
15.76 جنيه للبيع.
 
 
 
 
 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.
 
 
15.74 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.
 

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

الدولار

الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

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