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7 معلومات حول دمج عمر أفندى وشركات التجارة بالقابضة للسياحة تعرف عليها

الخميس، 24 فبراير 2022 08:00 ص
7 معلومات حول دمج عمر أفندى وشركات التجارة بالقابضة للسياحة تعرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

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تشهد وزارة قطاع الأعمال العام حالة من الحراك نتيجة صدور قرارات بنقل شركات ودمجها مع شركات أخرى، وتحويلها من القابضة للنقل البحرى والبرى التى انتقلت لوزارة النقل وكذلك القابضة للتشييد والتعمير إلى القابضة للسياحة، على رأسها شركة عمر أفندى، تعرف على التفاصيل من خلال 7 معلومات .

 
1-  تقرر نقل شركة عمر أفندى للقابضة للسياحة من القابضة للتشييد والتعمير .
2- ستضم القابضة للسياحة كل الشركات التجارية المنقولة من النقل البحرى والبرى ليضاف لنشاطها .
3- اجمالى الشركات التجارية التابعة للقابضة للسياحة 7 شركات بعد الضم.
4- ما تزال مديونيات الشركات المنقولة محل تفاوض لتسويتها قبل النقل .
5- من المقرر أن تحدد الجمعيات العمومية غير العادية للشركات آليات حل المسائل الشائكة.
6- اثبتت تجربة دمج الشركات نجاحها وافضليتها عن التصفية مما يساهم في تعميم التجربة .
7- افضل تجارب الدمج الناجحة كانت في شركات القابضة للتشييد والتعمير

 


وزارة قطاع الاعمال العام

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النقل البحرى والبرى

القابضة للتشييد والتعمير

القابضة للسياحة والفنادق والتجارة

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