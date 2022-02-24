وزير التعليم يكرم الطلاب المتفوقين فى اختبار TOFAS للرياضيات

كتب محمود طه حسين

كرم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم، الطلاب المتفوقين في اختبار TOFAS للرياضيات، بحضور أوكا هيروشي السفير اليابانى بالقاهرة، وأومورا يو شيفومي، الممثل الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر، والسيد شوجي ريو ممثل مؤسسة سبركس Sprix، ومن الوزارة الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة.

رحب الدكتور طارق شوقى، بالحاضرين، معربًا عن سعادته فى المشاركة فى هذا الحدث الهام، والذى يتم فيه الاحتفال بطلابنا المصريين المتفوقين في اختبار الرياضيات TOFAS.

وقال الوزير: يشرفنا أن تكون مصر هي أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط تشارك في البرنامج والذي عقد في 15 دولة أخرى، كما قدم الوزير الشكر للسفير الياباني وهيئة جايكا لتعاونهم الدائم في كافة المشروعات التعليمية.

ووجه الدكتور طارق شوقى خالص الشكر للمعلمين وموجهي مادة الرياضيات الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل إنجاح التجربة، مما أثمر بالنتائج الإيجابية التى انعكست على الطلاب الذين نحتفل بهم اليوم.

وأشار الوزير إلى أن هذا الحدث هو جزء من التعاون المثمر والبّناء مع اليابان في العديد من المشروعات التعليمية تحت مظلة نظام التعليم الجديد 2.0، من أجل مواكبة عصر التحول الرقمي، والذي لا يعتمد فيه الطالب على الحفظ والتلقين بل السعي للتعلم من المصادر التعليمية المتنوعة؛ وذلك من أجل خلق جيل قادر على المنافسة عالميًا.

وأوضح الدكتور طارق شوقى أن اختبارات TOFAS تأتى كمؤشر على نجاح تجربتنا في تطوير المنظومة التعليمية، وتؤكد قدرة أبنائنا على المنافسة العالمية.

ووجه الوزير التهنئة لأبنائنا وبناتنا ممن شاركوا في هذا الاختبار، وعلى شجاعتهم في خوض تجربة التقدم لاختبار دولي كهذا، كما هنأ أولياء الأمور الذين شجعوا أبناءهم على حب التعلم والسعي إليه، قائلًا لقد خضتم تجربة التقدم لهذا الاختبار بأنفسكم، بداية بالتقدم للتسجيل، ثم خوض الاختبار وإرسال الإجابات إلكترونيًا للجهة القائمة على الاختبار باليابان، حيث تم تصحيحها وإخطارنا بالنتائج، بما يعني أن هذا التقييم كان خارجيًا بالكامل، وما حصلتم عليه من درجات، وما حصلتموه من تفوق، كان من جهة محايدة منصفة، وهذا النوع من التقييم الخارجي مهم جدًا وله قيمة كبيرة.

وقال الوزير للطلاب الفائزين إن ثقتي في قدراتكم يا أبنائي على اجتياز التحدى كبيرة ولذلك نحتفل اليوم بكم ومعكم بهذا المجهود الرائع، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لفتح أبواب جديدة لطلابنا، لذا نسعى للتعاون مع مؤسسة سبريكس ليس فقط في الاختبارات ولكن في مجال التدريس في الرياضيات والعلوم والبرمجة خاصة في ظل تفوق اليابان المشهود له في هذه المجالات.

وأوضح الوزير أنه فيما يخص اختبار توفاس تحرص الوزارة على إتاحة الاختبار لعدد أكبر من طلابنا، وتم الاتفاق مع المؤسسة على تعريب الاختبار وعقد المرحلة الثانية من الاختبار في مصر في مارس القادم باللغتين العربية والإنجليزية، ونستهدف 10 آلاف طالب مصري، منوهًا أن أي طالب يرغب في الاشتراك يتم ذلك عن طريق مدرسته.

وطمأن الوزير أولياء الأمور أن وزارة التربية والتعليم تحرص بشدة على تقييم طلابنا تقييم حقيقي والسعي بشكل دائم لخلق شراكات دولية تعليمية تعود على طلابنا بالاستفادة بهدف تمكين طلابنا ليس فقط بالمقاييس المحلية ولكن الدولية أيضًا، وتجهيزهم لعصر تكون الفرصة متاحة للمتعلم المتمكن من أدواته.

وأشاد الوزير بالتعاون مع اليابان فى مجال التعليم لافتًا إلى أن عدد المدارس اليابانية وصل إلى ٤٨ مدرسة ونستهدف أن تصل إلى ٥٠٠ مدرسة داخل مصر.

ومن جانبه أعرب ريو شوجى رئيس قسم الاستراتيجيات الدولية بمؤسسة سبركس عن شكره العميق لوزارة التربية والتعليم واهتمامها بتدريب الطلاب المتفوقين والذين تميزوا فى الاختبارات على برامج الأوفيس، مشيرًا إلى أن مؤسسة سبركس من كبرى المؤسسات اليابانية، حيث حققنا وسيلة لتعلم الطالب حاضره ومستقبله لافتًا إلى أن عملية التعلم استذكار وفهم وليس حفظ.

وأضاف أن مهمة التعليم مهمة سامية للغاية لذا ركزنا على القدرات الأساسية للمتعلم ليعرف أن الفهم هو الذى يمكنه من التعلم ليكون لدينا قياس دولى.

وأشاد شوجى ريو، بالطلاب والمعلمين المصريين والقائمين على العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق الاختبارات فى 15 دولة ومقسم إلى 4 مستويات ومصر حصلت على المراكز الأولى على هذه الدول.

وقال شوجي ريو إن مصر واليابان يتشاركون فى الحفاظ على الحضارة والحرص على الحصول على أفضل ما يفيد الطلاب، مشيرًا إلى أن اليابان لديها مادة أساسية عن تاريخ مصر القديم معربًا عن فخره بوجوده على الأرض التى ولد منها التاريخ.

كما أشاد بالمدارس التى زارها ومنها مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، منوهًا بأن ما تم فى مصر يعتبر سرعة إعجازية لقيامها بهذا التطوير الهائل خلال الثلاث سنوات الماضية قائلًا إننا نفخر بأن تكون مصر من أوائل الدول التي تم معها تعاون علمى ونتطلع للمزيد من التعاون فى الفترة القادمة.

وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي عن أداء الطلاب في اختبار التوفاس، والإعلان عن أسماء المدارس صاحبة أعلى تقديرات، وتسليم الشهادات للطلاب المتفوقين.