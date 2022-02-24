اليوم السابع
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الخميس، 24 فبراير 2022 10:01 م
أكرم القصاص
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وزيرة التضامن: معرض ديارنا يشارك فيه 355 عارضا من مختلف المحافظات

الخميس، 24 فبراير 2022 09:10 م
وزيرة التضامن: معرض ديارنا يشارك فيه 355 عارضا من مختلف المحافظات وزيرة التضامن الاجتماعى
ماجد تمراز

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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن مصر تنتج تحت أى ظروف، مشيرة إلى أن معرض ديارنا المقام في مصر بدورته الـ 72، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، يضم 355 عارضا على معرض مساحته تتخطى 3500 متر، والمشاركون فيه من كل أنحاء الجمهورية، وضيف الشرف فى تلك الدورة هم أهل النوبة.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "يشارك في المعرض مجموعة من ذوي الاحتياجات واللاجئين ومجموعة من المنتجين أصدقاء البيئة، وجميع المنتجات المعروضة في المعرض، هي منتجات يدوية وحرفية صديقة للبيئة، ونتمنى دائما أن تنظم مصر معارض ومؤتمرات ناجحة تليق باسم مصر".

وقالت: "هناك حالة من السعادة الكبيرة بين العارضين في المعرض، والموسيقى النوبي تملأ الأجواء، والديكور النوبي يزين المعرض، ونحن لا نتحدث عن 350 عارضا، وإنما هناك 5000 منتج، ووعدنا الرئيس بإقامة ما لا يقل 20 معرض على مستوى الجمهورية".


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