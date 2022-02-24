وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية بالقاهرة

كتب مدحت وهبة

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، منذ قليل معرض ديارنا ، للحرف اليدوية فى دورته الـ72، والذى يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى" فى القاهرة، كما أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تنظيم 25 معرضا خلال العام الجارى، فى حين تم تنظيم 12 معرضا العام الماضى، مؤكدة حرص الوزارة فى الآونة الأخيرة على إقامة معارض للجمعيات التعاونية إيمانا منها برسالة تلك الجمعيات وقدرتها على تحفيز المشروعات الجماعية ودعم الوحدات الإنتاجية، وحرصا من الوزارة على تقديم الخدمات غير المالية للتعاونيات وفتح أسواق لها لتسويق منتجاتها داخل مصر وخارجها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المعرض يأتى فى إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتساهم فى التمكين الاقتصادى للأسر بهدف تحسين مستوى معيشتها، كما تساهم على التوالى فى تحريك الاقتصاد المحلى من خلال فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة من خامات بيئية ورشيدة فى سعرها، لافتة إلى أن تقديم منتجات معقولة التكلفة ومحلية الصنع يؤكد تبنى وزارة التضامن لسياسة الدولة بشأن تشجيع المنتج المحلى، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى أهمية تعزير ثقافة ترشيد نفقات الزواج.