هل تأثير التوحد على الذكور يختلف عن الإناث؟ دراسة تجيب

كتبت إيناس البنا

التوحد هو اضطراب تطوري خطير يضعف القدرة على التواصل والتفاعل مع الآخرين، ويؤثر اضطراب طيف التوحد على الجهاز العصبي وعلى الصحة الإدراكية والعاطفية والاجتماعية والبدنية العامة للفرد المصاب.ووفقًا لدراسة جديدة من كلية الطب بجامعة ستانفورد ونُشرت في "المجلة البريطانية للطب النفسي"، يختلف تنظيم الدماغ بين الأولاد والبنات المصابين بالتوحد.

ووفقا لتقرير موقع " times news"، فإن الاختلافات التي تم تحديدها من خلال تحليل المئات من عمليات مسح الدماغ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فريدة من نوعها بالنسبة للتوحد ولم يتم العثور عليها في الأولاد والبنات الذين ينمون بشكل نموذجي، وقد ساعد البحث في تفسير سبب اختلاف أعراض التوحد بين الجنسين، وقد يمهد الطريق لتشخيص أفضل للفتيات، وفقًا للعلماء.

وقال الباحثون إن الفتيات المصابات بالتوحد بشكل عام لديهن سلوكيات متكررة أقل من الأولاد، مما قد يساهم في تأخير التشخيص.

وحول ذلك قال لورانس فونج ، أستاذ مساعد في الطب النفسي والعلوم السلوكية ، "التعرف على حقيقة أن الذكور والإناث لا يقدمون بالطريقة نفسها، من الناحية السلوكية والعصبية، أمر مقنع للغاية".

ووفقا للباحثين، إذا كان من الممكن إجراء العلاجات في الوقت المناسب، فسيحدث فرقًا كبيرًا، فالأطفال المصابون بالتوحد ويتلقون التدخل اللغوي المبكر سيكون لديهم فرصة أفضل لتطوير لغة مثل أي شخص آخر ولن يضطروا إلى الاستمرار.فإذا لم يتمكن الطفل من التعبير عن نفسه جيدًا، فإنه يتأخر في العديد من المجالات المختلفة، وتكون العواقب خطيرة إذا لم يتم تشخيصه مبكرًا."

وقام الباحثون بإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي علي مخ 773 طفلاً مصابًا بالتوحد ، منهم 637 فتى و 136 فتاة، واعتمد فريق البحث على البيانات التي تم جمعها في جامعة ستانفورد في أمريكيا.

من بين الأطفال المصابين بالتوحد، كان لدى الفتيات أنماط اتصال مختلفة عن تلك الموجودة في العديد من مراكز الدماغ، بما في ذلك أنظمة الانتباه الحركية واللغوية والمكانية.

كانت الاختلافات في مجموعة من المناطق الحركية، وبما في ذلك القشرة الحركية الأولية، ومنطقة المحرك التكميلية ، والقشرة الجدارية والجانبية، والتلف الصدغي الأوسط والعليا - هي الأكبر بين الجنسين.

فبين الفتيات المصابات بالتوحد، ارتبطت الاختلافات في المراكز الحركية بشدة الأعراض الحركية ، مما يعني أن الفتيات اللواتي كانت أنماط دماغهن أكثر تشابهًا مع الأولاد المصابين بالتوحد يميلون إلى ظهور الأعراض الحركية الأكثر وضوحًا.

وقال الباحثون إن النتائج مجتمعة يجب أن تستخدم لتوجيه الجهود المستقبلية لتحسين التشخيص والعلاج للفتيات.