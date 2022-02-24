هبوط بورصة دبى بنسبة 1.84% بجلسة الخميس..وصعود سهم واحد فقط

كتب هانى الحوتى

هطبت الأسواق الإماراتية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط الأوكرانية، وتراجع المؤشر العام ل سوق دبي المالي، بنسبة 1.84% خاسرًا 61.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3274.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 177.4 مليون سهم محققة ما قيمته 382.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 6595 صفقة لعدد 24 سهمًا.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 5.96%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.21%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.52%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.26%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%.

وارتفع سهم وحيد ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، وهو شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 0.15%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.85%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 6.78%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 27.8 مليون ورقة بقيمة 135.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 3.36%.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.309% خاسرًا 2.85 نقطة ليغلق عند مستوى 9072.17 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.670 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 261.1 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 9239 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي بجلسة الخميس، على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.33%، أعقبه العقارات بنسبة 3%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 2.07%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.65%، وأخيرًا قطاع بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.34%.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 2%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 1.88%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 1.88%، وتراجع 42 سهمًا على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 9.94%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 254 مليون درهم.