نقيب الأشراف: الإسراء والمعراج معجزة إلهية نحتاج لاستلهام الدروس والعبر منها

كتب لؤى على

هنَّأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعبَ المصري والأمتين العربيةَ والإسلامية، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وقال نقيب الأشراف، إن الإسراء والمعراج معجزة الإلهية مليئة بالأسرار التي يعجز العقل البشري عن مجرد تصورها، مشددا على أننا في حاجة ماسة إلى استلهام الدروس والعبر منها، مثل التوكل على الله والأخذ بالأسباب، والمعاني الإنسانية التي تسمو وتنجو وترتقي بها الأمة.

وأشار السيد محمود الشريف، إلى أن ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، فرصة لاستخلاص الدروس والعبر من هذه المعجزة، في ظل الجائحة التي يمر بها العالم أجمع، والثقة في قدرة المولى عز وجل على رفع الوباء ومساعدة البشرية في التخلص منه، مطالبا بضرورة اتباع تعليمات الجهات المختصة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

ودعا نقيب الأشراف المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على أمتنا أعوامًا عديدة، وأن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يُعجِّل بالشفاء للمصابين، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.