نائب رئيس جامعة الأزهر وسفير الفاتيكان بمصر يغرسان شجرة السلام للإخوة الإنسانية

أسيوط - فريق المحافظات

غرس الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى والسفير نيقولاس هنرى سفير الفاتيكان بجمهورية مصر العربية وصالح السعدى ممثلا لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، شجرة السلام رمزا للإخوة الإنسانية، وجامعة خضراء فى إطار توجه الدولة بالاهتمام بقمة المناخ.

وذلك خلال الاحتفال باليوم الدولى للأخوة الإنسانية، بحضور ممثلى الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية بأسيوط وأمين بيت العائلة المصرية بأسيوط ووكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومدير عام الوعظ والإرشاد بأسيوط وعدد من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بمحافظة أسيوط وعمداء كليات الفرع والأمين العام المساعد لفرع الجامعة.

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة قررت اعتماد يوم الرابع من فبراير يوماً دوليًّا للأخوة الإنسانية، بوصفه تتويجًا لجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس، نحو نشر السلام والأمن والأمان فى مختلف دول العالم.