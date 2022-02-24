موجز الاقتصاد الخميس 24-2-2022.. قفزات فى أسعار النفط والذهب

كتب محمد أسعد

نشر اليوم السابع، اليوم الخميس، مجموعة من الأخبار الهامة المتعلقة بالشأن الاقتصادي المحلى والدولى، نستعرضها في السطور التالية..

هبوط حاد للأسهم وخسائر بالمليارات ببورصات الخليج بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط حرب الروسية على أوكرانيا، وسجلت السوقين السعودي ودبي أعلى نسبة تراجع بلغت 1.84%، وسط خسائر بالمليارات.

أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية 10جنيهات.. وعيار 21 يسجل 850 جنيها للجرام

قفزت أسعار الذهب صباح اليوم بقيمة 10 جنيهات للمرة الثانية بعد صعود 7 جنيهات قبل قليل ليصبح إجمالي الصعود 17 جنيها، جراء تداعيات الأحداث في اوكرانيا حيث ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة لتسجل الأسعار العالمية للذهب أعلي مستوى في عام عند 1940 دولار.

مصلحة الضرائب: الضريبة على التصرفات العقارية "كما هى" وفقا للقانون الحالي

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية فى العقارات المبنية أو الأراضى المخصصة للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالى للضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

برنت يتخطى حاجز الـ100دولار للبرميل ومخاوف من تعطل الإمدادات النفطية العالمية

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 101.96دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 96.71دولار للبرميل.

الغرف التجارية: العمليات العسكرية الروسية تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى

تأثرت المعاملات الصباحية للأسواق المحلية والعالمية مع بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في وقت لم يتعافي فيه الاقتصاد العالمي من موجة تضخمية واسعة بما أثر سريعا علي ارتفاع الطلب العالمي علي المعدن النفيس باعتباره احد أئمن مخازن القيمة ودفع الاسعار العالمية الي الارتفاع المستمر، بحسب بيان الغرف التجارية.