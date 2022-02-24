محافظة الجيزة تبدأ توسعة ورصف طريق غيضان الزيدية حتي جسر ترعه المريوطية

كتب سيد الخلفاوى

تواصل محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتسهيل الحركة المرورية في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الشأن .

وقامت محافظة الجيزة بمتابعه من المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالبدء في تنفيذ أعمال رصف وتوسعة طريق غيضان بدءا من منطقة الزيدية بمركز ومدينة أوسيم و حتى جسر ترعة المريوطية بطول ٣كم وعرض 15 متر ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق للعام المالي الجاري .

وفى سياق متصل أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن ملف مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء علي رأس أولويات عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ علي الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم للمخالفين .