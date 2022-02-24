فى 7 خطوات.. كيف يتم سداد فاتورة الكهرباء والغاز من خلال محفظة الموبايل

كتبت هبة السيد

تقدم المحفظة الإلكترونية للمحمول أكثر من 15 خدمة، منها سداد فواتير المرافق مثل الكهرباء والغاز والمياه، ويمكن لأصحاب المحافظ الإلكترونية سداد رسوم المرافق من خلال المحفظة في 7 خطوات وهي:

1- قم بالاتصال بكود الـUSSD أو بتسجيل الولوج إلى التطبيق في هاتفك المحمول واختار خدمة "مرافق عامة".

2- اختار نوع المرافق الذي سيتم سداد فاتورته.

3- اختار شركة المرافق الخاصة بوحدتك.

4- ادخل تفاصيل الدفع (رقم المشترك-المذكور على فاتورة المرافق المراد سدادها، كما يمكنك إدخال قراءة العداد.

5- سيتم عرض بيانات الفاتورة مع قيمتها لتأكيد عملية السداد بإدخال كلمة السر "M-PIN".

6- سيتم سداد الفاتورة فورًا.

7- سيصلك إشعارًا بنجاح العملية (إيصال سداد).

تتيح خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول لمستخدمي المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف المحمول.

يمكن الاشتراك مجانًا في الخدمة وفتح محفظة إلكترونية بالتوجه بهاتفك المحمول لأحد أفرع شركات المحمول أو البنوك، ويقوم الموظف بالاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي السارية، املأ العقد ببياناتك، واحرص على قراءة العقد بعناية ومعرفة شروط وأحكام وقواعد الخدمة قبل التوقيع.

يذكر أن عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوي 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك في نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهري 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوي 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهري 0.17%.